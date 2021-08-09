Совет Думы обратился к Мишустину из-за роста цен на минеральные удобрения
Москва, 9 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Совет Думы принял решение об обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в связи с ростом цен на удобрения, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Было принято решение подготовить обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой взять ситуацию на контроль», — отметил Володин в ТГ-канале.
Парламентарии обсудили сложившуюся ситуацию на внутреннем рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, рост цен на удобрения негативно сказывается в том числе на стоимости продуктов питания.
Читайте также:Производители минудобрений ждут импульса для развития АПК
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) приветствовали скорое вступление в силу закона о сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками.