Москва, 9 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Совет Думы принял решение об обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в связи с ростом цен на удобрения, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Gov.ru Производство минеральных удобрений

«Было принято решение подготовить обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой взять ситуацию на контроль», — отметил Володин в ТГ-канале.

Парламентарии обсудили сложившуюся ситуацию на внутреннем рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, рост цен на удобрения негативно сказывается в том числе на стоимости продуктов питания.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) приветствовали скорое вступление в силу закона о сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками.