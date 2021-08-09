В Астраханской области выявлено 287 новых случаев заражения коронавирусом
Астрахань, 9 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Астраханской области 9 августа подтверждено 287 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
Health.mil
Коронавирус
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Всего в регионе было зарегистрировано 46 тыс. 248 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1714 человек.
За весь период 1199 человек скончались. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.