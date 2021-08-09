Лондон, 9 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Великобритании выставили на продажу редкий суперкар Lamborghini Murcielago LP 640 2007 года выпуска с пробегом 317 км. Объявление о продаже размещено на сайте Pistonheads.

Pistonheads Lamborghini Murcielago LP 640 2007 года выпуска

Владельцем суперкара был всего один хозяин. Он хочет выручить за свой автомобиль 248 850 фунтов стерлингов (около 25,4 млн рублей).

Машина окрашена в чёрный металлик, а также защищена специальной защитной плёнкой. Автомобиль укомплектован заводскими покрышками и серебристыми колёсными дисками. Кресла и потолок Murcielago LP 640 обтянуты тёмной кожей Nero Perseus.

В движение суперкар приводит атмосферный мотор V12 производительностью 640 л. с. (660 Нм) рабочим объёмом 6,5 литров. Крутящий момент от «движка» передаётся на все четыре колеса через шестискоростную роботизированную трансмиссию.

До 100 км/ч авто разгоняется всего за 3,4 секунды.

Ранее в Сети был выложен видеоролик с Lamborghini Huracan, оформленной в стиле принцессы Пич (из игры Nintendo Mario). Экстерьер авто выделяется ярким окрасом и графическими элементами из компьютерной игры Mario. На капоте Huracan изображена корона принцессы Пич.

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