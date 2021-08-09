Москва, 9 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Российская ЦИК опубликовала сведения об имуществе и доходах кандидатов на выборах в Госдуму VIII созыва. Из этих данных следует, что некоторые члены КПРФ владеют автомобилями премиум-класса. Ранее также стало известно, что у представителей этой политической силы есть недвижимость за рубежом. При этом в своё время КПРФ призывала на законодательном уровне запретить чиновникам и другим должностным лицам иметь собственность в других странах. Аналитики напоминают, что официально КПРФ позиционирует себя как партию, которая защищает интересы рабочего класса и «людей труда». Но действия КПРФ уже давно расходятся с коммунистической идеологией, отмечают эксперты. Такая ситуация может негативно сказаться на популярности этой политической силы, отмечается в в Twitter RT.

ИА REGNUM Дорогой автомобиль

Из опубликованных ЦИК следует, что многие представители Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) имеют в собственности люксовые автомобили зарубежного производства.

Так, баллотирующийся в Госдуму член КПРФ бизнесмен Андрей Митрофаненков владеет 12 транспортными средствами. Помимо нескольких грузовиков и прицепов, ему принадлежат легковые автомобили премиум-класса: BMW X6 xDrive30d 2019 года выпуска, Infiniti QX70 и Toyota Camry (оба 2020 года выпуска).

В свою очередь, включённый на предстоящих выборах в региональную группу №33 в Свердловской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах Николай Езерский владеет машинами Mercedes и Lexus.

Не отстаёт от товарищей по партии и Сергей Казанков. Он был выдвинут на выборах в Госдуму в Марийском одномандатном избирательном округе №22. В его собственности находится автомобиль Porsche.

Данную марку предпочитает и Владимир Блоцкий, включённый на предстоящих выборах в список региональной группы №25 от Кировской и Нижегородской областей. Он задекларировал два автомобиля Porsche 2013 года выпуска — Porsche Cayenne и Porsche Panamera 4S. Новые автомобили этих моделей сегодня стоят в сумме около 15 млн рублей.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузякин, который баллотируется в нижнюю палату парламента VIII созыва от Мордовии, имеет в собственности три автомобиля BMW. Два из них были выпущены в 2018 году, один — в 2015 году. Модели машин при этом в документе не уточняются.

Как отмечают эксперты, наличие подобных автомобилей у членов КПРФ расходится с принципами партии, которые изложены на её сайте. В частности, эта политическая сила позиционирует себя как защитницу «людей труда».

«КПРФ, отстаивая коммунистические идеалы, защищает интересы рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех людей труда», — указано на официальном сайте партии.

Кроме того, ранее коммунисты выступали за то, чтобы депутаты и госслужащие ездили исключительно на недорогих машинах. Например, в 2011-м группа депутатов от КПРФ предложила законодательно запретить госучреждениям приобретать автомобили дороже 2 млн рублей без разрешения правительства.

При этом Геннадий Зюганов, по данным портала «Журналистский контроль», имеет в своём автопарке автомобиль Volkswagen Touareg (в различных комплектациях он стоит от 5 млн до 5,5 млн рублей). Сообщается, что не так давно его дочь также купила себе машину немецкого концерна — Volkswagen Tiguan. Стоимость данного автомобиля составляет примерно 2—3 млн рублей в зависимости от комплектации.