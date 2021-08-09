Минск, , 13:28 — REGNUM «Не надо браться за санкционные топоры и вилы. Не надо! Тем более они могут иметь обратный эффект», — предупредил зарубежных политиков Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

Комментируя применяемые Евросоюзом и США к официальному Минску санкции, Лукашенко напомнил, что белорусские пограничники якобы надёжно охраняют государственную границу. В частности, он обратил внимание на противодействие нелегальных поставок ядерных материалов и отметил, что прекратит сотрудничество с Западом по этому вопросу, если санкционное давление на белорусские предприятия, чиновников, силовиков и пропагандистов будет продолжено.

По словам Лукашенко, США «очень ценили нашу работу по борьбе с контрабандой и перемещением радиоактивных материалов — пять или шесть случаев только в прошлом году».

«Ну кому нужна какая-то грязная взрывчатка, которая идет в Европейский союз? Для американцев это вопрос вопросов, мы за это их ценили вместе работали. Мы и сейчас продолжаем работать, но я их предупредил: если они перейдут уж слишком сильно красную черту — мы с ними вообще и на эту тему разговаривать не будем», — сказал Лукашенко.

Он также прокомментировал миграционный конфликт с Литвой, сообщив: «Пример — нелегальная миграция. Нет, мы не шантажируем никого, никому не угрожаем. Вы просто нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать, и мы реагируем, но уж извините, как можем и как умеем».

По словам Лукашенко, у официального Минска нет возможностей охранять государственную границу Белоруссии и сдерживать нелегальную миграцию с белорусской территории в Евросоюз. Он отметил также, что не обладает ресурсами «для того, чтобы диктовать в мире», отметив: «Весь ресурс, который у меня есть — я должен обеспечить безопасность и сохранность созданного суверенного независимого государства впервые за многовековую историю».

При этом он предупредил: ресурсы будут изысканы, «если достанут очень сильно». Лукашенко вступил в заочный спор с западными лидерами и заявил: «Не надо браться за санкционные топоры и вилы! Не надо! Тем более они могут иметь обратный эффект, что показывает реальная действительность сегодня, то, что на слуху — события на белорусско-польской, белорусско-украинской, белорусско-литовской или латвийской границе. Это кому-то надо было в Литве?».

Называя зарубежных политиков и белорусских оппозиционеров «мерзавцами», «мерзкими» и т.п., Лукашенко заявил: «Они террор открыли против нас!».

«Кромсали семьи, оскорбляли», — пожаловался Лукашенко на западных найцмитов.

«Они детей хотели сжечь в доме — фашисты!», — поведал он.

«Мы что, на языке закона должны были с ними разговаривать? Да бросьте!», — сказал Лукашенко, напомнив о своей прошлогодней установке при подавлении массовых протестов («иногда не до законов»).