Саранск, 9 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Мордовии прогнозируется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 °C выше климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

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По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномально-жаркая погода сохранится в период с 9 по 13 августа. Климатическая норма на указанные дни года составляет 19 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на территории Мордовии также наблюдалась сильная жара, температура воздуха превышала климатическую норму. Региональное управление МЧС объявляло штормовое предупреждение.