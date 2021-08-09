В Казани до конца года установят более 1,8 тыс. пожарных извещателей
Казань, 9 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Казани с начала 2021 года в жилых домах и квартирах установили более 17,8 автономных пожарных извещателей. Еще 609 семей требуется обеспечить извещателями, для этого необходимо установить до конца года 1827 приборов, заявил начальник управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.
Всего в текущем году на обеспечение мероприятий утвержденной муниципальной целевой программы по пожарной безопасности выделено 8,3 млн рублей. За счет спонсорской помощи в столице Татарии было установленое 144 извещателя в 50 домовладениях. За счет средств исполкома разместили еще 94 прибора в 38 домовладениях. За собственные средства горожане установили 17 642 извещателя в более чем 4,7 тыс. домовладений.
В Татарии с 2016 года зарегистрировано 75 случаев срабатывания автономных пожарных извещателей, удалось спасло жизни 150 человек, в том числе 61 ребенка, отметил спикер.
Как сообщало ИА REGNUM, в Казани с начала 2021 года в 646 пожарах погибли 11 человек по причине неосторожного обращения с огнем, 135 пожаров с двумя погибшими — из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов. Больше всего случаев с погибшими приходится на вечернее и ночное время суток. В состоянии алкогольного опьянения в момент пожара находились 10 погибших.
Читайте также: В Казани растёт количество пожаров
Читайте также: В Татарии подросток спас детей благодаря пожарному извещателю