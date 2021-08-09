Казань, 9 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Казани с начала 2021 года в жилых домах и квартирах установили более 17,8 автономных пожарных извещателей. Еще 609 семей требуется обеспечить извещателями, для этого необходимо установить до конца года 1827 приборов, заявил начальник управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный извещатель

Всего в текущем году на обеспечение мероприятий утвержденной муниципальной целевой программы по пожарной безопасности выделено 8,3 млн рублей. За счет спонсорской помощи в столице Татарии было установленое 144 извещателя в 50 домовладениях. За счет средств исполкома разместили еще 94 прибора в 38 домовладениях. За собственные средства горожане установили 17 642 извещателя в более чем 4,7 тыс. домовладений.

В Татарии с 2016 года зарегистрировано 75 случаев срабатывания автономных пожарных извещателей, удалось спасло жизни 150 человек, в том числе 61 ребенка, отметил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани с начала 2021 года в 646 пожарах погибли 11 человек по причине неосторожного обращения с огнем, 135 пожаров с двумя погибшими — из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов. Больше всего случаев с погибшими приходится на вечернее и ночное время суток. В состоянии алкогольного опьянения в момент пожара находились 10 погибших.

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