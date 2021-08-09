Барнаул, 9 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Интересно посмотреть, как в случае одобрения будет реализована идея с ограничением продажи газовых баллончиков физическим лицам, особенно с точки зрения законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский представитель правоохранительных органов — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul:

de:Benutzer:Repat Газовые баллончики

«Сама по себе «перцовка» хоть и является спецсредством, но имеет расширенный вариант применения и продаётся свободно. Для приобретения не требуется никаких лицензий. Это очень важно. Особенно для гражданских лиц.

А касательно противоправного использования, так у нас злоумышленники используют автомобили для передвижения, мобильные телефоны и переносные радиостанции для коммуникации, дышат воздухом в конце концов. Давайте и это всё запретим».

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Как передаёт RT на русском, Курдесов предлагает оставить право на приобретение и использование газовых баллончиков за правоохранительными органами и юридическими лицами, имеющими лицензию на частную охранную деятельность.

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