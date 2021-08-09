Тамбов, 9 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Тамбовской области 9 августа подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области было зарегистрировано 38 тыс. 525 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 36 тыс. 269 пациентов, в том числе 41 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 721 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.