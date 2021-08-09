Москва, 9 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Гимнастка Алина Кабаева прокомментировала высказывание своей коллеги Ляйсан Утяшевой относительно судейства на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщило издание StarHit.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ляйсан Утяшева

Кабаева напомнила, что Утяшева «никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей». Поэтому, по её мнению, гимнастка «не имеет никакого права» комментировать «позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки».

Ранее Ляйсан Утяшева написала пост в своём Instagram-аккаунте о судействе на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. «Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам… И да, у меня есть вопросы к судьям. Я в шоке… Очень обидно за Дину», — поделилась она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гимнастка Дина Аверина стала обладательницей серебряной медали в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио — её обошла израильская спортсменка Лина Ашрам. Российские зрители считают, что судейство было несправедливым, так как Ашрам потеряла ленту во время выступления, Аверина же исполнила программу без критических ошибок.