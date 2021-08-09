Москва, 9 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Стендап-комик Идрак Мирзализаде не видит своей вины в разжигании межнациональной вражды, которую ему инкриминируют после высказывания о русских, произнесённого во время одного из выступлений. Об этом фигурант дела заявил 9 августа, выступая в Таганском суд Москвы.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна В суде

Материалы дела были направлены в Таганский суд Москвы для рассмотрения.

«Я не признаю вину, но раскаиваюсь», — заявил комик на вопрос судьи о признании вины

Мирзализаде пояснил, что его высказывание про русских носило в первую очередь антиксенофобский характер, а само выступление было сугубо юмористическим, передаёт агентство городских новостей «Москва»

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Как сообщало ИА REGNUM, стендап-комик Идрак Мирзализаде стал фигурантом административного дела по статье о возбуждение ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ) за свою «шутку» о русских. Прокурорская проверка установила, что в Москве 29-летний мужчина во время шоу «Разгоны» публично произнёс высказывания, содержащие признаки унижения группы лиц по национальному признаку, а также пропаганды её неполноценности. Видеозапись с высказываниями была опубликована в интернете.