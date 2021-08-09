Берлин, , 13:27 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская исключила возможность проведения новых массовых акций протеста белорусской оппозиции в городах республики. Она заявила об этом 9 августа в интервью немецкому агентству DPA.

Тихановская Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам бывшего кандидата в белорусские президенты, во время протестов, которые произошли в августе минувшего года, было излишне много «жертв и поломанных жизней».

«Каждый участник акций может попасть в тюрьму не то что на 15 дней, но на годы. Безопасность людей должна стоять на первом месте», — сказала она.

Также Тихановская добавила, что белорусской оппозиции нужно и далее вести мобилизацию своих сторонников среди жителей республики.

«Демонстрации на улицах — это лишь часть протестного движения», — уточнила экс-кандидат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что отказ властей Белоруссии от введения комендантского часа во время пандемии коронавирус способствовал сохранению экономики республики.