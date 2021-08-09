Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары
Москва, 9 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Из-за сильной жары в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает 9 августа Гидрометцентр России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Жара
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Согласно прогностической карте для регионов ЦФО, период предупреждения действует до 17:00. Причина — очень высокая температура, которая достигает 30 градусов выше нуля.
Отметим, что синоптики прогнозируют в Москве жаркий почти безветренный день с температурой воздуха на семь-девять градусов выше климатической нормы.