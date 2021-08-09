Владимир, 9 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Во Владимирской области 9 августа подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 45 тыс. 65 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 41 тыс. 661 пациент, в том числе 153 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1513 человек. За последние сутки подтверждено 12 новых летальных случаев.