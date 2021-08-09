Тбилиси, 9 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Грузии с 10 с августа масочный режим будет ужесточён. Об этом 9 августа сообщил на брифинге глава администрации правительства страны Илья Дарчиашвили.

В маске

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«С завтрашнего места ношение масок обязательно везде, где собирается более 5 человек», — сказал представитель правительства.

Он отметил, что носить маски необходимо в том числе на улицах. Штраф за нарушение масочного режима составит 20 лари (около $6). Повторное нарушение может повлечь штраф вдвое большем размере.

Напомним, с 22 июня в Грузии масочный режим ослабили. Маски предписывалось носить только общественных закрытых помещениях и в общественном транспорте.