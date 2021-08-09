Чебоксары, 9 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Чувашии создали рабочую группу, которая изучит ситуацию с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции и предложит решения для снижения смертности от отравлений контрафактом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Глава Чувашии Олег Николаев поручил разобраться с незаконным производством и оборотом алкоголя, так как это влияет на жизнь и здоровье населения. По данным властей, из 320 жителей, отравившихся алкоголем в первом полугодии, скончались 139 человек, а в структуре всех отравлений «первое ранговое место» занимают алкогольные отравления.

Ранее резонансный случай произошёл в Аликовском районе, где после употребления на похоронах самодельного алкоголя умерли четыре человека.

«И это требует нашего незамедлительного административного, нормативно-правового, общественного реагирования», — сказал Олег Николаев.

С этой целью глава региона подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы, цель которой — анализ причин и условий, способствующих незаконному обороту алкогольной продукции, выработка согласованных действий органов власти и общественных организаций по снижению смертности от отравления спиртосодержащей продукцией, а также оценка эффективности соответствующих нормативных актов.

Планируется, что результатом работы станет, в частности, выработка единой государственной политики по предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта из всех видов сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Аликовском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смерти четырёх человек. По предварительной версии следствия, фигурантка уголовного дела приобрела самодельный алкоголь, который употребили четверо односельчан. В прокуратуре Чувашии все четверо «скончались у себя дома от острого отравления метиловым спиртом».