Санкт-Петербург, 9 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Новостройки Санкт-Петербурга почти за два года снизились при строительстве на один этаж, что не сказать о жилых комплексах Ленинградской области, которые продолжают набирать высоту, сообщили 9 августа в пресс-службе ГУ «Балтийская недвижимость».

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки в Кудрово

Средняя этажность новостроек Санкт-Петербурга за два года начиная с июня 2019 года по июнь 2021 года, снизилась на один этаж. Так, в июне 2019 года этот параметр был на уровне 18,2 этажей, а к июнь 2021 года он снизился до отметки в 17,2 этажа. Таким образом, большая часть строящихся корпусов имеет высотность от 9 до 17 этажей — 242 корпуса. Также 200 корпусов имеют высотность более 18 этажей.

«На протяжении двух лет в Петербурге стабильно фиксируется снижение средней этажности строящихся жилых проектов», — говорится в сообщении.

В соседней Ленинградской области, наоборот, эксперты отмечают разнонаправленную динамику. В июне 2019 года средняя этажность строящихся проектов была на уровне 14,7 этажей, к январю 2020 года средняя этажность новых проектов в регионе выросла до рекордных 15,4 этажей.

«Затем на протяжении полутора лет фиксируется резкие падения этажности (до 14,5 этажей в апреле 2020 года) и резкие взлёты этого параметра (до 15,1 этажей в июле 2020 года). В июне 2021 года средняя этажность новых проектов в Ленобласти находится на отметке 14,9 этажей», — подытожили в пресс-службе.

В настоящий момент в Ленинградской области сейчас возводится 324 жилых корпуса. Большая часть объектов — 145 корпусов — имеет высотность от 4 до 12 этажей. При этом только 48 строящихся корпусов имеет высотность более 18 этажей.