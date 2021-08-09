Кемерово, 9 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Кемеровская область прочно удерживает позиции лидера по отработке сообщений жителей в соцсетях в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Регион сохранил первое место в Сибири и по скорости реакции на обращения жителей. Среднее время ответа — 70 минут», — говорится в официальном сообщении.

По официальным данным, в Центр управления регионом в июле поступило 4972 сообщения — на 95 сообщений меньше, чем в июне.

Отмечается, что уровень удовлетворенности жителей ответами за месяц вырос на 1% и составил 98%. Среди источников обращений стабильно лидирует соцсеть «ВКонтакте».