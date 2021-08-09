Сеул, 9 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Во втором квартале 2021 года темпы рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в Южной Корее составили 7,3%, что в 4,5% раза больше среднего показателя среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, данный показатель за второй квартал является самым высоким с 2011 года. Отмечается, что рост показателя связан с недавним повышением мировых цен на сырье.

По темпам роста на продукты питания Южная Корея занимает третье место в мире среди стран-членов ОЭСР. Более высокие показатели были зафиксированы в Турции (18%) и Австралии (10,6%).

Известно, что во втором квартале 2020 года темпы роста на продукты питания в Южной Корее составили 2,5%. По данному показателю страна Утренней свежести занимала 26-е место.