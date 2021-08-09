Москва, 9 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержали и отменили 56 авиарейсов. Об этом 9 августа сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

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По данным на 13:10, во «Внуково» задержано 17 рейсов, два отменено, в «Домодедово» 28 задержано, три отменено, в «Шереметьево» шесть рейсов задержано. Данные для онлайн-табло предоставлены аэропортами.

При этом в четвёртой воздушной гавани столичного региона, «Жуковском», о сбоях в расписании не сообщается.

Отметим, что по данным синоптиков в Москве 9 августа ожидается погожий день с температурой воздуха до 30 градусов.