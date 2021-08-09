Минск, , 13:11 — REGNUM «У меня были блестящие отношения с «западенцами», — сообщил 9 августа Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», отвечая на вопрос украинской журналистки.

Она спросила Лукашенко о перспективах военного вторжения на Украину с территории Белоруссии. Он заверил: «Мы никогда не сделаем пакость Украине, если вы первыми не вступите с оружием на нашу территорию».

Лукашенко негативно оценил современные украинские реалии, использовав слово «бандеровцы». Другой журналист призвал руководителя постсоветской республики не использовать этот термин применительно ко всем украинцам.

«Бандеровцы — это собирательное такое понятие. «А, они Хатынь сожгли» — это собирательное такое понятие», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Представитель прессы в свою очередь сказал Лукашенко: «Еврей из Кривого Рога Владимир Зеленский — точно «бандеровец»? Посмотрите ему в глаза».

По мнению Лукашенко, минимум 90% украинцев поддержат его в случае вторжения на Украину. При этом он отметил: «Но не для того, чтобы поработить Украину, уничтожить, но чтобы Украина была Украиной».

Александр Лукашенко также прокомментировал тему жён президента, напомнив о своей законной жене Галине Лукашенко, с которой он уж четверть века не живёт, сообщив: «Все мы женаты!».