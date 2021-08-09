Красногорск, 9 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Велосипедный транспорт остается востребованным в Подмосковье. Об этом 9 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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Также глава региона отметил, что велотранспорт становится со временем все более популярным в Подмосковье.

«Тема велосипедов чем дальше, тем больше звучит. Она популярна. Сезон достаточно продолжительный — порядка восьми месяцев. Я прошу вас найти надёжных партнеров, которые доступно и качественно будут эту услугу предоставлять», — сказал Воробьев.