Уфа, 9 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров заручился поддержкой президента России Владимира Путина в подготовке к 450-летнему юбилею Уфы, который планируется отпраздновать в 2024 году. Об этом 9 августа он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Kremlin.ru Радий Хабиров

«Мы, конечно, поговорили о 450-летии Уфы. Я поблагодарил президента за то, что он поддержал нас, этому мероприятию именно президент придал статус федерального значения. Мы проговорили о строительстве ряда важнейших объектов, которые мы хотим к 450-летию. Теперь мне предстоит общение с Минфином, с Минстроем РФ», — сообщил Хабиров.

Он также сообщил, что с президентом России состоялся разговор о Евразийском научно-образовательном центре, об участии республики в программе «Приоритет 2030» и реализации в Башкирии проекта по строительству﻿ карбонового полигона.

«Вы знаете, именно с подачи президента мы запустили проект Евразийского НОЦ, и меньше чем за год существования НОЦ получили порядка 850 млн рублей на развитие науки и высшего образования республики. Сейчас идет рассмотрение заявок на получение НОЦ статуса кампуса», — сообщил Хабиров, напомнив, что Башкирия занимает первое место в России по реализации промышленной политики.

«Поэтому нам всем было не стыдно докладывать главе государства о тех задачах, которые мы выполняем», — заявил глава региона.