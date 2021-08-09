Минск, 9 августа 2021, 13:10 — REGNUM Власти Украины причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на территорию Белоруссии, заявил 9 августа президент республики Александр Лукашенко.
Оружие в Белоруссию поступает в основном с Украины, в связи с чем белорусские власти были вынуждены «намертво» закрыть границу, хотя сделать это трудно, резюмировал он.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ полностью закрыть границу между Белоруссией и Украиной.
Ранее Лукашенко заявил, что в настоящее время в основе политики украинских властей лежит конфронтация и это является для Белоруссии дополнительной угрозой.
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