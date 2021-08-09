Минск, , 13:10 — REGNUM Власти Украины причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на территорию Белоруссии, заявил 9 августа президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ладно (говоря о президенте Украины Владимира Зеленского — прим. ИА REGNUM), ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?» — сказал Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» в Минске.

Оружие в Белоруссию поступает в основном с Украины, в связи с чем белорусские власти были вынуждены «намертво» закрыть границу, хотя сделать это трудно, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ полностью закрыть границу между Белоруссией и Украиной.

Ранее Лукашенко заявил, что в настоящее время в основе политики украинских властей лежит конфронтация и это является для Белоруссии дополнительной угрозой.

Читайте подробнее: В основе политики властей Украины лежит конфронтация — Лукашенко