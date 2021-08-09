Кишинёв, 9 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В ходе обысков, проведенных сотрудниками антикоррупционной прокуратуры Молдавии 9 августа по делу о махинациях с землей, были задержаны 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что шесть задержанных являются сотрудниками Проектного института по землеустройству. Остальные 12 являются бенефициарами ряда компаний.

«Задержания произошли в результате 55 обысков, проведенных сегодня утром в домах, в служебных помещениях и в автомобилях соответствующих лиц», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что обыски и задержания в Молдавии 9 августа произошли на основании дела о коррупции. По версии следователей, в институте якобы выдавали по сговору свидетельства с заниженными показателям плодородия почвы, что нанесло ущерб государству.