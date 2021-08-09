Lynyrd Skynyrd отменили тур по США из-за положительного теста гитариста
Вашингтон, 9 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Американская рок-группа Lynyrd Skynyrd сообщила, что их гитарист Рики Медлок сдал положительный тест на COVID-19, что вынудило группу отменить и отложить ряд предстоящих концертов. Об этом коллектив заявил в своих социальных сетях.
«Давний участник группы Рики Медлок дал положительный результат на COVID-19. Рики дома, отдыхает и хорошо проходит лечение», — написала группа в заявлении. Группа подтвердила, что не сможет выступить с концертами в Огайо, Миссури и Алабаме. Их запланированное шоу в Атланте 13 августа было перенесено на 23 октября.
https://www.facebook.com/LynyrdSkynyrd/posts/383633679787436
Lynyrd Skynyrd в настоящее время находится в своем прощальном туре «Last of the Street Survivors Farewell Tour». Обширная серия концертов началась в 2018 году и должна была продлиться до конца 2020 года, но из-за COVID-19 большая часть прошлогодних шоу была перенесена на этот год.
Lynyrd Skynyrd — американскаярок-группа, наиболее известный представитель и популяризатор южного рока 1970-х годов. Мировую известность группа получила за свои концертные выступления и песни «Sweet Home Alabama» и «Free Bird», являющиеся визитной карточкой группы. В 1977 году, на пике славы, три участника группы погибли в авиакатастрофе, послужившей причиной распада группы. В 1987 году оставшиеся члены группы воссоединились для продолжения концертной деятельности.