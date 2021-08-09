Вашингтон, 9 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Американская рок-группа Lynyrd Skynyrd сообщила, что их гитарист Рики Медлок сдал положительный тест на COVID-19, что вынудило группу отменить и отложить ряд предстоящих концертов. Об этом коллектив заявил в своих социальных сетях.

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«Давний участник группы Рики Медлок дал положительный результат на COVID-19. Рики дома, отдыхает и хорошо проходит лечение», — написала группа в заявлении. Группа подтвердила, что не сможет выступить с концертами в Огайо, Миссури и Алабаме. Их запланированное шоу в Атланте 13 августа было перенесено на 23 октября.

https://www.facebook.com/LynyrdSkynyrd/posts/383633679787436

Lynyrd Skynyrd в настоящее время находится в своем прощальном туре «Last of the Street Survivors Farewell Tour». Обширная серия концертов началась в 2018 году и должна была продлиться до конца 2020 года, но из-за COVID-19 большая часть прошлогодних шоу была перенесена на этот год.