Кызыл, 9 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Туве остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 8010, причём 380 из них обнаружили только за выходные дни, 7−8 августа 2021 года.

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Из 124 заболевших 14 детей, 79 больным от 18 до 49 лет, 13 человек в возрасте от 50 до 64 лет, 18 пожилых людей старше 65 лет. Всего с 1 января зарегистрировано 8010 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования.

В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 1244 больных, в тяжелом состоянии находится 254 человек. Госпитализировано за сутки — 77, в том числе с положительным результатом анализа ПЦР — 70. К аппарату ИВЛ подключено 33 больных, в том числе к инвазивному — 5, к неинвазивному — 28.

С пневмониями амбулаторное лечение проходят 104, стационарное — 962 человек, в том числе 10 детей, от 65 и старше — 209. Свободный коечный фонд составляет 31,5% из 1815 инфекционных коек. С 1 января от Covid-19 умерло 78 человек, от других заболеваний при сопутствующем Covid-19 — 62 человека.

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