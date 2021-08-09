Москва, 9 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют отрицательную динамику, снижаясь на 1,8% и отчаянно сопротивляясь закреплению котировок ниже $70,00 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик компании Esperio Лев Кравец.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на нефть

«Цены на нефть 6 августа попытались отскочить, в моменте рост достигал 1,8%, котировки поднимались до $72,50 за баррель Brent.

Однако сильные данные по американскому рынку труда, уровень безработицы в США в июле, неожиданно сократился с 5,9% до 5,4%, усилили вероятность более быстрого сворачивания ФРС программы выкупа облигаций на $120 млрд. в месяц и надавили на всю группу сырьевых товаров, в том числе и на нефть.

Учитывая, что за минувшие выходные 7−8 августа, ничего позитивного для нефтяного рынка не произошло, напротив мы видим, что риски сокращения потребления энергоносителей на фоне всплеска заболеваемости новым штаммом COVID-19 «Дельта» в США и Китае только выросли, логично предположить, что давление на нефтяные котировки продолжится.

Можно было бы попытаться переключить внимание участников торгов на свежую макроэкономическую статистику, немного нивелировав негативные настроения, однако экономический календарь публикаций на 9 августа, по большому счету пуст и компенсировать пессимизм просто нечем.

Техническая картина подтверждает оправданность ухудшения нефтяной конъюнктуры. Утреннее падение котировок хорошо просматривалось, однако его скорость, оказалась слишком высокой

За пару часов после открытия торгов нефть провалилась до $69,50 за баррель Brent, практически полностью исчерпав лимит по снижению цен на нефть и достигнув нижней границы дневного торгового диапазона $69,50−70,50 за баррель Brent, откуда цены могут попробовать отскочить», — считает эксперт.

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