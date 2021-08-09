Минск, , 13:06 — REGNUM В Белоруссии завершился первый этап работы комиссии, которая готовит проект изменений в конституцию страны. Об этом 9 августа в ходе «Большого разговора с президентом» журналистам заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава государства подчеркнул, что в адрес конституционной комиссии поступило огромное количество предложений.

«Вы помните, мы начинали эту работу открыто, честно, гласно, пригласив всех желающих на местные площадки, где шло первое обсуждение сути наших перемен и внесение предложений», — отметил Лукашенко.

Он также напомнил, что многие настаивали на переменах.

«И тогда все восприняли изменения в конституцию как первый, самый главный и основной шаг к этим переменам — на основании законов. Все остальное было бы хаосом и беззаконием», — добавил белорусский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил на доработку проект изменений в конституцию страны. Затем этот проект будет вынесен на всенародное обсуждение. Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии планируется провести не позднее февраля 2022 года.

Напомним, по итогам республиканского референдума в Белоруссии была принята обновлённая конституция с нормой, согласно которой внесение изменений и дополнений в ряд разделов Основного закона (конституции) осуществляется только через референдум.