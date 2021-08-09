Ставрополь, 9 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Ставропольском крае ведется расследование уголовного дела о гибели троих подростков. Несовершеннолетние утонули 4 августа в Невинномысском канале. Тела всех пострадавших обнаружены, устанавливаются причины трагедии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

«В настоящее время тела всех троих утонувших обнаружены, с целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, тело двоих утопленников нашли почти сразу же после трагедии, а третьего 17-летнего подростка обнаружили лишь спустя трое суток после гибели. По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в крае будут проверены все места для купания и другие водоемы, не приспособленные для плавания.

«Поручил проверить потенциально опасные водоемы во всех муниципалитетах. Включая те, что не предназначены для купания, но могут привлекать людей. Предупреждающие знаки, надзор и контроль — всё должно быть так, как предписано правилами», — написал глава Ставрополья на своей странице в Instagram.

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