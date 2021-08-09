Свердловская область, 9 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В посёлке Кедровое (Свердловская область) взорвали банкомат одного из уральских банков в рамках ограбления. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Банкомат

Грабителям удалось забрать деньги и скрыться до приезда охраны. Один из двух преступников, вероятно, получил травму в ходе ограбления.

«Добычей грабителей стали кассеты с банкнотами. Точная сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается», — сказал Горелых.

Злоумышленники скрылись с места на легковом автомобиле. В МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента. Полицейские уже сняли видеозаписи с камер наблюдения, проводятся действия по поиску грабителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году грабители взорвали банкомат в посёлке Кедровка (Свердловская область).

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