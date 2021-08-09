Краснодар, 9 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Советский и российский писатель, публицист и педагог Виктор Лихоносов ушел из жизни в возрасте 85 лет в Краснодарском крае. Об этом 9 августа сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Телеграм-канале.

Пресс-служба администрации Краснодара Писатель Виктор Лихоносов

«Ушел из жизни известный кубанский и российский писатель — Виктор Иванович Лихоносов. Автор романа «Наш маленький Париж», публицист, Герой труда Кубани. Он всю свою жизнь писал об истории Кубани, казаках», — говорится в сообщении Кондратьева.

Кроме того, глава края почеркнул, что покойный был настоящим патриотом, который искренне и беззаветно любил свой родной край и своих земляков, а также выразил свои соболезнования родным и близким покойного.

Напомним, Виктор Лихоносов родился 30 апреля 1936 в селе Топки в Западно-Сибирском крае (ныне — Кемеровская область). С 1956 по 1961 учился на историко-филологическом факультете Краснодарского педагогического института. С 1966 года является членом Союза писателей, сначала — СССР, а затем — РФ. Является автором повестей, рассказов, очерков: «Вечера», «Что-то будет», «Голоса в тишине», «Счастливые мгновения», «Осень в Тамани», «Чистые глаза», «Родные», «Элегия» и др.