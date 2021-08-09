Санкт-Петербург, 9 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге молодой автоугонщик умер на месте, после того как его по ягодицам ударил владелец угоняемой иномарки. Об этом 9 августа сообщает телеканал 78.

Hdimagelib.com Угон автомобиля

Инцидент произошел в ночь на 9 августа в Василеостровском районе Петербурга. Как рассказал полицейским владелец почти угнанной иномарки, около 03:00 мск ему на пульт пришел сигнал тревоги. Выглянув в окно он заметил неизвестного, который пытается проникнуть в его автомобиль Mitsubishi Pajero и что-то делал возле капота.

«Подойдя к незнакомцу, мужчина слегка ударил ладошкой по ягодицам автовора, после чего тот упал как подкошенный. Прибывшие на вызов медики скорой констатировали смерть. Видимых телесных повреждений не обнаружили. По предварительной версии, мужчина умер от страха», — говорится в сообщении.

Теперь в обстоятельствах смерти горе-угонщика предстоит разбираться полицейским.