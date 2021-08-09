Астрахань, 9 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Астраханской области 9 августа возможны пыльные и песчаные бури. Как сообщает ИА REGNUM, об этом жителей региона предупредило региональное управление МЧС.

Commons.wikimedia.org Пыльная буря

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и пожары, наводнения и разрушения в России и мире — все новости»

По данным Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории области ожидается восточный ветер скоростью 7−12 метров в секунду, местами — с порывами до 15−18 метров в секунду. Вероятно распространение взвешенных частиц пыли и песка в воздухе.

Пыльные бури могут стать причиной обрывов линий энергообеспечения и линий связи, повреждения строений, крыш и рекламных конструкций, падения деревьев, ДТП и затруднений в движении воздушных судов и морского транспорта.