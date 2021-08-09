Красногорск, 9 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Каждая четвертая российская медаль на Олимпийских играм в Токио была завоевана спортсменами из Подмосковья. Об этом 9 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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Также глава Подмосковья поздравил всех российских медалистов с высоким результатом.

«Последние несколько недель мы все переживали за наших олимпийцев. Мы рады, что наши ребята заслужили 71 медаль. Из них 21 медаль была принесена нашими ребятами, которые проживут, занимаются большим спортом в Подмосковье. Хочется всех их поздравить», — сказал Воробьев.