Чита, 9 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 59 008, причём 783 из них обнаружили только за выходные дни (7−8 августа 2021 года).

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Вместе с тем 52 265 пациентов (+588 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1228 человек (+21 за выходные дни).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 141 находятся в тяжёлом состоянии (-23 за выходные дни), 48 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-8 за выходные дни).

Читайте также: В Забайкалье скончались ещё шесть пациентов с COVID-19