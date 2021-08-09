Камешкирский район, Пензенская область, 9 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Пензенской области после вмешательства прокуратуры двоим сиротам предоставили жилье, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сергей Виноградов. Сироты

Установлено, что без родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте остались жители сел Бегуч и Старый Чирчим Камешкирского района Пензенской области. В 2018 и 2019 годах их включили в список нуждающихся в обеспечении жильем, но так и не предоставили его. Прокуратура обратилась в суд с исками на администрацию района о возложении обязанности предоставить сиротам жилые помещения. По решению суда иски удовлетворены в полном объеме.

Сироты в настоящее время обеспечены благоустроенными квартирами в селе Русский Камешкир.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году в Пензенской области на получение государственной помощи для улучшения жилищных условий претендуют 150 молодых семей в возрасте до 35 лет; 44 семьи с пятью и более детьми; 17 ветеранов боевых действий; 20 работников бюджетных учреждений области; 180 детей-сирот; 13 инвалидов; 277 молодых семей в возрасте до 28 лет при рождении первого ребенка в течение года после заключения брака; пять государственных гражданских служащих и два федеральных льготника.

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