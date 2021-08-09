Брянск, 9 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено после гибели электромонтёра на территории ООО «Жуковский веломотозавод» в Жуковке Брянской области, сообщили ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Electric-tolk.ru Ток

По версии следствия, 29 мая 2021 года электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования на рабочем месте ударило током. Мужчина скончался на месте происшествия.

На предприятии изъята документация по охране труда, назначены судебные экспертизы.