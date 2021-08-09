Воронеж, 9 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за жары на территории Воронежской области снова продлено, на период с 9 по 12 августа, об этом сообщили 9 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Жара

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«В период с 9 по 12 августа по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Днем 10, 11 и 12 августа местами по области сильная жара, максимальная температура воздуха 35−37°», — говорится в сообщении МЧС.

На территории Воронежской области при этом действуют четвёртый и пятый классы пожароопасности. В МЧС напомнили, что розжиг костров на территории региона запрещён.

Как сообщало ИА, ранее синоптики продлили штормовое предупреждение из-за жары в Воронежской области на 9 августа. По прогнозу Воронежского гидрометеоцентра, смягчения летнего зноя жителям региона стоит ждать лишь к концу рабочей недели, 13 августа.