Вашингтон, 9 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Сети обнародовано видео модели Lamborghini Huracan, украшенной в стиле принцессы Пич из видеоигры Nintendo Mario. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале Vinyl Bros.

Кадр из игры Super Mario Bros: battle royal Марио

Внешне машина выделяется ярким окрасом. Так, аэродинамическая плоскость снизу бампера и воздухозаборник на передней панели машины окрашены в желтый цвет. При этом остальная часть бампера окрашена в белый и розовый оттенки. На капоте машины изображена корона принцессы Пич.

Колёса автомобиля имеют желто-белые спицы, а тормозные суппорты окрашены в розовый цвет. По бокам Lamborghini также изображена корона, а боковые юбки окрашены в розовый, белый и желтый цвета.

Ранее стало известно, что компания Lamborghini разрабатывает модель, оснащённую безнаддувным гибридным двигателем V12 с технологией суперконденсаторов. Будущая новинка заменит в модельной линейке автомобиль Aventador.

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