Абакан, 9 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Ещё шесть пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в республиканском правительстве.

Vladikavkaz-osetia.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

По данным оперштаба, жертвами COVID-19 стали две женщины (67 лет и 68 лет) и четверо мужчин (54 года, 64 года, 66 лет, 70 лет).

С начала 2021 года в Хакасии скончались 442 ковид-пациента.

Напомним, с 1 января текущего года в регионе выявлено 14 306 носителей коронавируса (+171 за прошедшие сутки), выздоровели 13 433 человека (+33 за сутки).