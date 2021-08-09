Рига, , 12:57 — REGNUM В субботу, 7 августа, на границе Латвии с Белоруссией было поймано 39 нелегалов, в воскресенье, 8 августа, — 35, в понедельник, 9 августа, — уже 86. Об этом сообщил местный новостной портал rus.lsm.lv со ссылкой на данные Погранохраны.

Отмечается, что еще одна группа потенциальных нарушителей была не пропущена через границу. В связи с происходящим руководством ведомства принято решение о приведении патрулей в состояние повышенной готовности. Запрос на усиление пограничного режима отправлен в министерство внутренних дел Латвии.

Глава МВД Латвии Мария Голубева планирует посетить в среду, 11 августа, контрольно-пропускной пункт Силене, чтобы на месте ознакомиться с проблемой. Вместе с министром границу посетит начальник Погранохраны генерал Гунтис Пуятс и депутаты парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

Голубева намерена представить их вниманию план действий по укреплению границы, состоящий из 10 пунктов. Также предусмотрены встречи с представителями приграничных самоуправлений, чтобы скоординировать действия по борьбе с нелегальной миграцией.

Одним из пунктов плана действий МВД Голубева назвала введение чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией. МВД Латвии 6 августа подало на рассмотрение правительства страны законопроект, в котором просить выделить дополнительные средства на усиление погранконтроля. Границу Латвии по всей ее длине с Белоруссией планируется оборудовать современными системами слежения.