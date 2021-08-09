Уфа, 9 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в поджогах пяти мест в лесах Башкирии. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Лесной пожар

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Сообщается, что согласно данным на утро 9 августа новых очагов природных пожаров в Башкирии не возникло. На территории региона продолжают действовать 26 природных пожаров на общей площади 1919,7 га. При этом локализовано 13 очагов на общей площади 1529,89 га.

«За прошедшие сутки совместными усилиями удалось ликвидировать 5 пожаров, в том числе крупный пожар в Хайбуллинском районе на площади 192,8 га», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что с пожарами ведут борьбу 1481 человек на 198 единицах техники. Также задействовано много волонтеров. Населенным пунктам угрозы нет.

«В 5% случаев причинами пожаров являются умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений. В настоящее время в наиболее сильно пострадавших районах — в Хайбуллинском и Бурзянском органами дознания также выявляются признаки возникновения лесных пожаров в результате поджогов. По одному из таких случаев совместно с сотрудниками полиции задержан подозреваемый, который совершил поджоги в пяти разных очагах», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в настоящее время идут необходимые следственные действия, будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщается, что в текущем году в 38% случаев причинами пожаров явилось неосторожное обращение с огнем, а в 35% случаев причинами пожаров являются грозовые разряды, в том числе «сухие грозы».