Красногорск, 9 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. До начала нового учебного года в Подмосковье необходимо открыть 18 новых школ. Соответствующее поручение 9 августа дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Также он поручил главам муниципальных образований укомплектовать образовательные учреждения персоналом.

«Наша задача — до начала учебного года открыть 18 новых школ. Я уверен, что наш строительный блок добросовестно сдаст все необходимые школы и главы (округов — прим. ИА REGNUM) подберут коллективы, которые будут давать прекрасное образование нашим детям», — сказал Воробьев.