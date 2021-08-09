Москва, 9 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Почти половина жителей России (44%) уверены, что доверять искусственному интеллекту лечение людей нельзя. Причина — пока технологии развиты недостаточно хорошо, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Искусственный интеллект

Полностью доверить искусственному интеллекту можно постановку диагнозов и назначение лечения пациентам, считают лишь 5%, лишь частично — 37% опрошенных.

В случае собственной болезни поручить искусственному интеллекту лечение готовы только 22% граждан РФ, причем лишь 5% уверены в этом однозначно, а 17% — скорее доверили бы.

Опрос проведен 28 июля-2 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 365 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, искусственный интеллект (ИИ) демонстрируют быстрое развитие в области когнитивных технологий и наук. ИИ ставит целью моделирование человеческого интеллекта и получение возможностей имитации человеческой деятельности.

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