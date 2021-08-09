Минск, 9 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Отказ властей Белоруссии от введения комендантского часа во время пандемии коронавирус способствовал сохранению экономики республики. Об этом 9 августа заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами и представителями общественности, его слова приводит издание «Беларусь. Сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Мы не обезумели и не ввели комендантский час, как от нас требовали, вы это помните», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что, по его мнению, основа сохранения темпов развития белорусской экономики была заложена в тот момент.

«Основа того, что происходит в первом полугодии в экономике, была заложена тогда. Когда мы не остановили экономику, когда мы не загнали людей в четыре стены», — подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия прошла испытание на национальное единство.