Минск, 9 августа 2021, 12:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко признает Крым российским, когда «последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию». Об этом он заявил 9 августа в ходе «Большого разговора» в Минске.
Он добавил, что у него «развязаны руки», поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что для интеграции России и Белоруссии нет необходимости в формальном объединении двух стран в одно государство. По мнению белорусского лидера, «России не нужна ещё одна головная боль». Он добавил, что президент России «именно так это и понимает».
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