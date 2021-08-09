Минск, 9 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признает Крым российским, когда «последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию». Об этом он заявил 9 августа в ходе «Большого разговора» в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Когда Лукашенко Крым признает? Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня много сдерживает, например, будапештская декларация», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что у него «развязаны руки», поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что для интеграции России и Белоруссии нет необходимости в формальном объединении двух стран в одно государство. По мнению белорусского лидера, «России не нужна ещё одна головная боль». Он добавил, что президент России «именно так это и понимает».

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