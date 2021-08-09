Лос-Анджелес, США, 9 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Американский рэпер KSI добавил в свой репертуар еще одно сотрудничество с суперзвездой хип-хоп-индустрии, объединившись с Lil Wayne. Новая композиция получила название «Lose», сообщает KSI в своих социальных сетях.

Antonio Rull Рэп

Артисты использует элементы поп-панка и эмо в «Lose». Вместе с самим треком состоялся релиз и музыкального видео, в котором оба рэпера посещают сеанс терапии у психолога.

Чуть меньше месяца назад KSI выпустил свой второй студийный альбом «All Over The Place», в котором он приняли участие такие звезды хип-хопа, как Future и 21 Savage.