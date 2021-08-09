Красногорск, 9 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Число школьников в Подмосковье продолжает расти. Об этом 9 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Цитата из к/ф «Чучело». Реж. Ролан Быков. 1983. СССР Школьники

Причем увеличиваются и темпы прироста числа учащихся, отметил глава региона.

«У нас в этом году идут в школу 985 тыс. ребят. Хотел бы сделать акцент, что наш контингент прибавился на 43 тыс. школьников. В прошлом году было 40 тыс. школьников», — сказал Воробьев.